Cuneo: nel weekend il banchetto dei volontari del gattile

Si terrà sabato 17 e domenica 18 ottobre, sia al mattino che al pomeriggio, in via Roma a Cuneo (davanti al negozio "Zara") il banchetto gestito dai volontari del gattile locale "Romeo e Pucci".

In vendita il calendario 2021 del gruppo di volontari e diversa altra oggettistica: l'intero ricavato sarà devoluto al gattile stesso.

La struttura si trova in via Barolo 44, a Madonna delle Grazie. E' aperto solo di pomeriggio dalle 15 alle 17.30; per adottare è necessario prendere appuntamento al numero 3491445712.