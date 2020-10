Il Bisalta Motor Park di Boves ospiterà anche le E-Bike

Un pilota impegnato in discesa con la E-Bike

Sabato 17 ottobre sul Bisalta Motor Park di Boves, dopo la prova di Campionato Italiano di Flat Track, scenderanno in pista le E-Bike, biciclette elettriche entrate di prepotenza nella vita di tutti i giorni , che si sfideranno su diverse manche, valide per l’assegnazione del Campionato Italiano E-Bike Cross, lungo la pista di motocross.

In mattinata verranno effettuate le operazioni preliminari, mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, avranno luogo le gare delle varie categorie.

Sullo stesso tracciato, alla domenica, saranno invece impegnati i conduttori della E-Bike mondiale, che si contenderanno i punti validi per il Campionato Mondiale XBike World Cup maschile e per la All Stars Womer, riservata alle donne.