Volley A2/F: La Lpm Bam Mondovì questa sera rende visita alla corazzata Pinerolo!

Una trasferta dalle mille insidie! E’ quella che attende la Lpm Bam Mondovì, che questa sera rende visita all’Eurospin Ford Sara Pinerolo. Un derby piemontese tra due squadre ambiziose, ma che giungono a questa sfida con stati d’animo differenti. Le padrone di casa di coach Michele Marchiaro sono reduci da una severa batosta in casa del Green Warriors Sassuolo (3-0).

Anche l’attuale classifica, che vede l’Eurospin con 5 punti all’attivo in quattro gare disputate, non è di certo un bottino esaltante per una squadra costruita per primeggiare. Il tasso tecnico del Pinerolo, infatti, è di altissimo livello, con giocatrici del calibro di Valentina Zago e Alessia Fiesoli. Un gruppo costruito per vincere, ma che in queste prime giornate di campionato è apparso ancora con il “freno a mano” tirato, soprattutto in trasferta. Diverso lo scenario in casa Lpm.

La bella vittoria ottenuta domenica scorsa contro la capolista Acqua & Sapone Roma (3-1) ha rinvigorito l’ambiente e dato maggiori convinzioni ad una squadra rinnovata e che deve ancora crescere. Sei punti in 3 gare disputate rappresentano un risultato forse non eccellente, ma di certo positivo e confortante. Le pumine sono consapevoli che questa sera avranno di fronte un avversario “ferito”, ma molto forte e particolarmente voglioso di riscatto.

Insomma un derby ricco di aspettative per entrambe le contendenti e dove le motivazioni avranno un valore quanto mai determinante. Gli arbitri designati per questo incontro sono Michele Marconi (Pavia) e Paolo Scotti (Cremona). La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LVF TV per i soli abbonati. Al Palazzetto dello sport di Pinerolo il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:30.