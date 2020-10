Volley femminile A1, Bosca S.Bernardo Cuneo: un caso di positività al Covid-19 nello staff, rinviata la sfida con Novara

Rinviato il derby tra Novara e Cuneo: la nota ufficiale della società

Un membro dello staff positivo al virus Covid-19; rinviata la partita con l’Igor Gorgonzola Novara.

«Il caso di positività impone la massima prudenza – afferma il presidente Diego Borgna –. Dobbiamo tutelare non solo le nostre ragazze, ma anche le altre squadre; per questo abbiamo chiesto e ottenuto il rinvio della gara in programma stasera. Programmeremo nel minor tempo possibile un nuovo tampone che in caso di esito negativo consentirà la regolare ripresa degli allenamenti».