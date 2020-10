Volley maschile A2 - Cuneo verso l'esordio in campionato, Pistolesi: "Tantissima voglia di tornare a giocare con i punti in palio" (VIDEO)

La lunga attesa è (quasi) finita. Domenica pomeriggio, con fischio d'inizio alle 18, la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo inizierà l'avventura nel campionato di Serie A2 maschile 20\21.

La formazione di Serniotti è attesa dalla trasferta in casa dell'Agnelli Tipiesse Bergamo, già affrontata nei giorni scorsi in amichevole. Quattro set vinti da Cuneo sui cinque disputati nel test match di inizio ottobre ma le partite con i punti in palio rappresentano, naturalmente, un discorso a parte.

Consapevole delle insidie che attendono la squadra, fin dalla prima giornata, il capitano Matteo Pistolesi