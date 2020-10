A Levaldigi, presentato il nuovo direttivo dell'associazione Insieme: vicepresidenti Giuliana Chiesa e Michele Pianetta

Lunedì 12 ottobre si è svolta la prima riunione del nuovo Direttivo dell’Associazione Insieme, in una location del tutto originale: la sala convegni dell’aeroporto di Levaldigi.

Con sfondo la vista sulla pista di decollo, in un’ampia e spaziosa sala, i consiglieri sono stati accolti dal saluto dalla direttrice dell’aeroporto, Anna Milanese, che ha illustrato brevemente la situazione dell’infrastruttura cuneese e come i protocolli Covid imposti dalle linee guida europee rendano il trasporto aereo il mezzo più sicuro e controllato; inoltre a breve vi sarà un ampliamento delle tratte, tra cui ad esempio la destinazione di Monaco di Baviera.

Nel corso della riunione di insediamento, come previsto da statuto, sono stati nominati due Vice Presidenti: Giuliana Chiesa, dipendente ASL CN2 e Vice Sindaco di Serralunga d’Alba, già al fianco di Marcello Cavallo nel precedente mandato, e Michele Pianetta, imprenditore, Vice Sindaco di Villanova Mondovì e dell’ANCI Piemonte. Per il ruolo di segretario è stato confermato Federico Lemut, dipendente pubblico, di Briga Alta e componente del consiglio di amministrazione del Parco Alpi Marittime, ed anche nell’incarico di addetto stampa è stata confermata Serena Gasco, dipendente privata, di Vicoforte.

"Io e Federico collaboriamo già da diversi anni - afferma Cavallo - è una risorsa importante per la nostra associazione e lo ringrazio per aver accettato la proposta di continuare questo cammino insieme. Grazie anche a Giuliana e Michele per la loro disponibilità e fiducia: la scelta di avere due Vice è dettata dal fatto che la vita associativa di Insieme ricopre oramai praticamente tutte le zone della Provincia, per questo abbiamo ritenuto che fosse utile avere una rappresentanza più allargata nel territorio. A loro, e a tutti i membri del Direttivo, auguro buon lavoro, insieme, per questo triennio".