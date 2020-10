Alba, la Fiera liquida i varchi. Il questore: "Controlli ancora più serrati contro gli assembramenti"

"Non si parla di 'superare’. Anzi, parlerei di un’ulteriore serrata. Infatti non avremo alcun allentamento dei controlli. Semplicemente questi, invece che effettuati ai varchi, saranno molto più stringenti nelle vie del centro e in via Maestra in particolare".



Così il questore di Cuneo Emanuele Ricifari illustra al nostro giornale quanto deciso ieri col previsto incontro di aggiornamento del tavolo sulla sicurezza dedicato in particolare agli eventi della "Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba".



Un confronto col quale forze dell’ordine, Comune ed Ente Fiera hanno deciso che non fosse opportuno proseguire col sistema di accessi al centro storico contingentati che nello scorso weekend ha accompagnato l’esordio della manifestazione.



"I controlli – prosegue il questore – riguarderanno direttamente l’area del Mercato Mondiale del Tartufo, nel cortile della Maddalena", dove peraltro si è deciso di indirizzare gli accessi dalla sola piazzetta Falcone – chiudendo quindi l’ingresso da via Maestra –, mentre l’uscita sarà su via Accademia.



"Dopodiché – dice ancora il questore Ricifari – atteso che le presenze del primo fine settimana si sono concentrate nella fascia oraria centrale del sabato e della domenica, tra le ore 11 e le 16, si è ritenuto di rimodulare l’impianto adottato nel primo weekend della manifestazione e di rendere più fluido il passaggio delle persone in via Maestra, dove una presenza significativa di steward e di personale delle forze dell’ordine avrà il compito di compito di limitare gli assembramenti".



Allo stesso personale adibito alla sicurezza toccherà anche sorvegliare affinché i commercianti evitino l’esposizione di banchetti al di fuori dei loro negozi, "presenze che in questa fase sono completamente fuori legge – dice Ricifari –, visto che favoriscono la concentrazione di persone. Chi li vorrà esporre dovrà trovare degli opportuni temperamenti col Comune".



All’incontro di ieri non si è invece parlato di mercato ambulante, che sarà oggetto di un nuovo confronto in programma nel pomeriggio di oggi a Cuneo.