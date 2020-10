Cuneo, Ugo Sturlese: "In due anni nessun intervento contro il degrado di villa Invernizzi"

E' stata sede del comando partigiano e alleato durante la Seconda Guerra Mondiale, e presenta un ampio scalone e decori e affreschi di pregio in stile art déco, motivi per i quali nel 2011 le è stato accordato il vincolo di tutela in considerazione dell'alto valore storico e architettonico: si tratta di villa Invernizzi a Cuneo, al centro di un'interpellanza in cui Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) sottolinea la necessità di interventi urgenti per la sua conservazione e tutela.

"L'edificio - ricorda Sturlese nell'interpellanza - è in larga parte di proprietà del Comune, mancherebbero unicamente due tettoie per un totale di 20 metri quadri, e nonostante questo nessun intervento sostanziale è stato realizzato negli ultimi due anni: le condizioni di degrado dello stabile, intanto, si vanno aggravando".

Non è la prima volta che la questione dello "stato di salute" della villa approda in consiglio comunale. Nel luglio 2018 già Sturlese aveva interpellato il sindaco e prima di lui anche Garelli - novembre 2015, dopo un episodio di danni vandalici - e Panero - gennaio 2012, in seguito all'accordo del vincolo di tutela, interpellanza che aveva portato l'amministrazione Valmaggia a stoppare l'attività di demolizione e modificare la progettazione urbanistica del sito scorporandone un limitato comparto edificatorio e abolendo la prosecuzione di via Arnaudo - : la richiesta, sempre la stessa, è l'attuazione di rilievi e manutenzioni e il tracciamento di una precisa e definitiva strategia di recupero dell'immobile.

Ma l'ultima interpellanza del consigliere di "Cuneo per i Beni Comuni" si pone un'ulteriore domanda: "A quale titolo il geometra Luca Pellegrino, anche consigliere comunale e capogruppo di una lista di maggioranza, sta seguendo assieme all'architetto Parola il corso burocratico del PEC e della relativa convenzione?"

L'interpellanza avrà risposta orale nel corso del consiglio comunale di questo mese.