"Lavoratori protagonisti durante il lockdown, ma aspettano il contratto collettivo da 7 anni": indetto presidio al Santa Croce di Cuneo

E' stato indetto per la giornata di lunedì 19 ottobre un presidio sindacale di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil in sostegno ai lavoratori di “Imprese di pulizie e Servizi Integrati”.

La manifestazione durerà due ore dalle 10 alle 12 e si svolgerà presso l’Ospedale Santa Croce di Cuneo (in Corso Monviso, lato Movicentro, fronte Pronto Soccorso).

"Da 7 anni questi lavoratori attendono il rinnovo del proprio contratto collettivo nazionale - si legge nella nota firmata unitariamente dalla tre sigle sindacale - Le lavoratrici e i lavoratori di questa categoria, stoicamente e con grande senso di responsabilità sono stati protagonisti nel periodo di emergenza pandemica nei settori pubblici appalti pulimento e servizi , nei settori privati negli appalti dell'industria."

La manifestazione si terrà in anticipo rispetto all'iniziativa nazionale del 21 ottobre a Roma.

"E' necessaria - continuano Fabio Bove (Uiltucs Cuneo), Alessandro Lotti (Fisascat Cuneo) e Ivan Infante (Filcams Cgil) - per sbloccare una trattativa ferma ormai da troppo tempo e per costringere le associazioni datoriali a riprendere una discussione seria e proficua, che porti in poco tempo alla sottoscrizione di un contratto adeguato."



"Se l’atteggiamento ostativo delle associazioni datoriali non muterà - continua la nota - le organizzazioni sindacali territoriali e nazionali continueranno a sostenere i lavoratori con mobilitazioni fino al raggiungimento del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro."



A causa delle norme per il contenimento della pandemia Covid-19, il presidio avrà numeri contingentati e saranno presenti delegate/i delle varie realtà lavorative provinciali del settore.