"Stop alla piaga del bullismo: bene la cittadinanza onoraria del Comune di Cuneo alla memoria di Willy Monteiro Duarte"

Mai come in questa epoca difficile dove le emergenze sembrano non finire mai, non si può più accettare la piaga del bullismo e del cyberbullismo, complessa da debellare perchè per le vittime è difficile farsi avanti. Per questa ragione, ogni pubblico amministratore deve ergersi a figura comprensiva verso tali persone, aiutandole e non lasciandole più sole.

In tre anni di consiglio comunale le vittime del bullismo non sono state ancora tenute nella giusta considerazione. Si è presa, giustamente, posizione contro le discriminazioni di genere e il razzismo ma non ancora contro i bulli e per questo non solo chi amministra la città ma tutte le forze politiche presenti in consiglio dovrebbero assumere iniziative per ricordare chi non c'è più perchè vittima di atti commessi solo per la voglia di fare del male o chi ha subito tali episodi.