Superata l'impasse sulla ripartenza del servizio mensa a Mondovì

Dall'inizio del nuovo anno scolastico sono emerse numerose difficoltà legate alla riapertura delle mense negli istituti comprensivi di Mondovì (eccezion fatta per il borgo Aragno, unica scuola a tempo pieno che è stata dotata di apposita tensostruttura, ndr).

I problemi, dovuti alle nuove disposizioni per il contenimento del Covid-19, hanno da subito evidenziato difficoltà nell'erogare il servizio per carenza di personale e un possibile aumento del costo dei pasti a carico delle famiglie.

All'inizio di questa settimana, Doriano Ficara, FLC CGIL Cuneo, al fine di scuotere gli animi di tutte le parti coinvolte e trovare una soluzione, ha diffuso la nota stampa che riportiamo:

CIASCUN DAL PROPRIO CUOR L'ALTRUI MISURA

"La mensa scolastica non parte a Mondovì, a subirne danno e disagio le famiglie degli alunni, l’organizzazione della scuola e la comunità cittadina nel suo complesso. Il comune chiama in causa come responsabili della non attivazione del servizio il mondo della scuola e denuncia la cosa agli organi scolastici superiori. Sembra quasi e mi auguro di sbagliare, che qualcuno avesse già per propria comodità programmato di non fornire un servizio ed allo stesso tempo ordito un piano al fine di individuare un responsabile e di farlo diventare il capro espiatorio. Il tutto è causato da un Dirigente comunale con una visione allo stesso tempo presbite e miope della situazione attuale scolastica e locale. Il convincimento, rispetto questo doppio difetto di approcciarsi ai problemi scolastici, trova fondamento sul fatto che la situazione non è stata ben vista da vicino nell’immediato, in quanto non si è cercato di capire quali potessero essere i problemi che portavano i docenti, come denunciato dal solerte Dirigente del comune, a non poter svolgere l’attività di assistenza mensa. La cosa fa capire quanta poca capacità ci sia stata di vedere quello che stava succedendo sotto il proprio naso ( o forse non si voleva vedere), ma allo stesso tempo non è stato considerato l’effetto della denuncia fatta agli uffici competenti rispetto al fatto che il personale della scuola quasi fosse una “masnada di sabotatori” che cercava con tutte le sue forze di ostacolare l’avvio del progetto mensa, questa visione miope dei avvenimenti non ha fatto che spalancare un solco divisorio in chiave "mensa scolastica" tra le diverse parti in causa.

Eccoci al motivo del titolo di questo comunicato. La FLC CGIL Cuneo a primo impatto aveva considerato l’opportunità di un intervento aggressivo e deciso di difesa e tutela del personale della scuola che appare come il capro espiatorio di una decisione già presa a tavolino già meditata e studiata e di cui si cercava solo il responsabile a cui dare la croce. Ma poi ad una più attenta lettura delle esigenze del paese oltre che a quelle dei lavoratori ad una più attenta analisi della situazione in cui ci troviamo piuttosto che dei sacrosanti diritti dei lavoratori, ad un più accorto studio delle esigenze della comunità e per fare in modo che l’opera sindacale sia svolta nell’interesse di tutti si è ritenuto un intervento più attento e costruttivo dove l’organizzazione sindacale si pone da punto di riferimento per l’incontro di diverse esigenze e chiede fin da subito un incontro con tutti gli attori citati ad un tavolo di confronto che consenta di togliere il disagio alle famiglie, agli alunni, alla organizzazione scolastica e a tutta la comunità cittadina facendo vedere la politica vicina al cittadino".

La risposta non si è fatta attendere, infatti, come ha spiegato Ficara, raggiunto telefonicamente questa mattina, le mense dovrebbero ripartire all'inizio della prossima settimana.

“La politica ha dato un segnale di risposta costruttivo e positivo” - ha spiegato Ficara - “E' stato fissato un incontro a fine settimana, sono contento che l'amministrazione attraverso l'assessore Robaldo si sia resa disponibile, in questo periodo è fondamentale la collaborazione tra tutti gli enti per la tutela dei ragazzi e delle loro famiglie”.