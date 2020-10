Alba, protesta degli ambulanti: scattano le denunce per i promotori

Andranno incontro a una denuncia penale gli ambulanti promotori della protesta andata in scena nella mattinata di sabato scorso in via Maestra ad Alba .



E’ quanto si apprende dalla Questura di Cuneo, che sta procedendo d’ufficio in ragione della mancanza di autorizzazioni della manifestazione, avvenuta quindi in violazione dell’articolo 18 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, oltre che per le ingiurie volate nei confronti delle forze dell’ordine e dello stesso questore.



Destinatari dei provvedimenti, quattro o cinque persone, che la Polizia sta identificando anche per mezzo dei filmati circolati in rete dopo la manifestazione.