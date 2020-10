Come scegliere il giusto lubrificante vaginale

Il lubrificante vaginale è un importantissimo alleato del piacere ma anche di una sana sessualità. E’ importante sfatare l’idea che utilizzare un lubrificante intimo sia il segno di un problema o di un qualcosa che non va. Non c’è niente di male nell’utilizzare un supporto che nasce per aiutare le persone a percepire più piacere e a rendere l’esperienza sessuale più soddisfacente. Come non c’è niente di cui vergognarsi se si utilizza un lubrificante vaginale per aiutare una situazione di scarsa lubrificazione.

Ci sono moltissime ragioni per cui una donna può avere una scarsa lubrificazione - che può manifestarsi solo durante i rapporti sessuali oppure anche in altri momenti della giornata - ma qualsiasi sia la ragione ci sono degli ottimi lubrificanti vaginali che ci vengono in aiuto.

Vediamo insieme quali tipologie esistono sul mercato e quali sono i criteri per trovare quello più adatto!

I materiali

Purtroppo il mercato dei prodotti legati all’intimità è ancora oggi molto poco regolato per quanto riguarda la sicurezza dei materiali, si trovano infatti in vendita molti prodotti con all’interno plastiche, sostanze chimiche, coloranti o profumazioni che possono danneggiare la flora vaginale. E’ fondamentale quindi, quando si sceglie un lubrificante, guardare intanto la composizione. Ci sono per fortuna realtà che sono molto responsabili sul tema della salute, come pureeros, la piattaforma dedicata al benessere intimo delle donne, che ha per queste ragioni creato un protocollo interno di selezione dei prodotti che propongono sul loro sito in modo che non ci siano sostanze potenzialmente dannose, e questo vale anche per la loro selezione di lubrificanti vaginali .

I lubrificanti intimi si dividono in due grandi categorie: quelli a base di silicone e quelli invece a base d’acqua (oppure sostanze organiche/naturali come l’aloe vera).

I lubrificanti vaginali a base di silicone hanno come pro il fatto che durano a lungo; ovvero forniscono una lubrificazione che dura anche per tutto un rapporto senza bisogno di aggiungere qualche altra goccia di prodotto. Di contro, non è sempre facile capire se il silicone di cui sono fatti è a livello medicale (e quindi atossico e sicuro per il corpo) e in più molti dei lubrificanti in silicone sono incompatibili con l’uso del preservativo o di toys.

I lubrificanti vaginali invece a base d’acqua e fatti con prodotti naturali sono molto più sani per il corpo e facilmente compatibili con preservativi (in latex e non) e anche con i sex toys, specie quelli di alta qualità. E’ sempre importante leggere l’etichetta per vedere bene quali sostanze sono contenute nel prodotto, se sono di origine naturale (come ad esempio la glicerina, prodotto potenzialmente irritante e dannoso per la mucosa vaginale, ma che se di origine naturale, non crea effetti collaterali) e che non si siano elementi a cui si è magari allergici.

I gusti

Quando si dice ce n’è per tutti i gusti, nel campo dei lubrificanti intimi è davvero così. Si può infatti scegliere se utilizzarne privi di aromi (e quindi insapori) oppure aggiungere un tocco in più per il gusto e scegliere un gusto (che può variare dalla frutta alla menta passando anche per gusti misti!).

L’importante è sempre prestare attenzione alle sostanze utilizzate per creare gli aromi, che consigliamo sempre essere di origine naturale e non chimica, sempre per evitare possibili irritazioni in una zona molto delicata come le parti intime.

Le funzionalità

Ci sono lubrificanti intimi per le donne che sono specifici per usi differenti; alcuni possono infatti stimolare il piacere (di solito sono arricchiti con sostanze che creano calore aumentando quindi la sensibilità), altri sono specifici per la secchezza vaginale e vanno ad idratare le mucose, altri sono per l’uso esterno e per stuzzicare quindi la clitoride.

L’igiene

Questo punto riguarda un po' tutti e non solo chi utilizza lubrificanti, ad ogni modo è importante lavarsi dopo ogni rapporto per ragioni igieniche ma anche per sciacquare ogni eventuale residuo di lubrificante. Quelli a base d’acqua o aloe o naturali si rimuovono facilmente con l’acqua, quelli in silicone bisogna lavarsi con un po’ più di attenzione.

Ricordiamo infine che la scarsa lubrificazione può essere un problema legato al pavimento pelvico, oppure agli ormoni (variazioni importanti come in menopausa possono portare alla secchezza vaginale, così come l’uso di alcune pillole) e che in ogni caso può valere la pena controllare il proprio pavimento pelvico, perchè si può magari risolvere con facilità! Per tutte le altre persone che vogliono invece godere appieno di ogni esperienza sessuale, consigliamo di provare con un buon lubrificante. Provare per credere!