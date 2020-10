I vantaggi del social trading: cos’è e come funziona

Molti investitori si stanno dedicando negli ultimi tempi sempre di più alla pratica del social trading, una possibilità di investimento che spesso viene preferita da coloro che non hanno molta esperienza in questo settore. È un’attività che può essere portata avanti su diversi asset, come le azioni o gli indici, ma anche sul mercato del Forex. In tutti gli ambiti in questione il social trading offre numerose possibilità di azione, perché consente ai trader meno esperti di “copiare” le azioni effettuate da coloro che hanno una maggiore esperienza nel settore degli investimenti. Vediamo quindi che cos’è nel dettaglio il social trading e come funziona questa pratica molto interessante.

Che cos’è il social trading

Tra le piattaforme che sicuramente hanno contribuito all’introduzione e allo sviluppo del social trading c’è eToro , una delle più conosciute piattaforme per il trading. eToro viene utilizzato da tantissimi utenti anche nel nostro Paese e presenta proprio la funzionalità del copy trading, con tanti vantaggi per gli investitori, specialmente per coloro che si sono affacciati al mondo del trading da poco tempo.

Tutto funziona in modo simile a quanto avviene all’interno di un social network. Proprio come nelle famose reti sociali, con le piattaforme di social trading è possibile agire in completa autonomia, fare delle ricerche sulla piattaforma, seguire gli altri utenti e interagire con gli altri trader attraverso i messaggi. Si tratta di una vera e propria community, in cui è possibile effettuare delle operazioni precise per prendere spunto dalle azioni degli altri investitori.

I vantaggi del social trading sono veramente tanti, anche perché le piattaforme di questo genere che propongono una vera e propria community, con tutte le possibilità di interazione che vengono offerte, hanno permesso di rivoluzionare l’intero settore del trading e degli investimenti. Le piattaforme di trading si sono trasformate in delle community simili a dei social network a tutti gli effetti.

Come funziona il social trading

Ma quali sono le procedure che è possibile mettere in atto per raggiungere il successo con gli investimenti attraverso internet e con il social trading in particolare? Il primo passo da compiere è quello che consiste nella scelta del trader da copiare.

Naturalmente non dobbiamo pensare che l’unico parametro che possa condizionare la nostra scelta è quello relativo alle prestazioni raggiunte dall’investitore. Infatti le piattaforme che mettono a disposizione le funzionalità di social trading forniscono tanti altri indicatori utili che possono permettere ad un trader di saperne di più sull’attività svolta da un altro investitore online.

Ad esempio sarà possibile considerare le perdite massime e diverse altre indicazioni utili, che tengono conto delle esigenze personali del trader che vuole saperne di più sui metodi di investimento.

A questo punto, una volta scelto il trader di riferimento, è possibile scegliere quali operazioni copiare. Possiamo infatti scegliere di replicare tutte le azioni possibili o soltanto una parte di esse.

Infine bisogna scegliere anche quanto investire. Ovviamente non sarà necessario investire la stessa somma che utilizza il trader che vogliamo copiare, ma basterà selezionare una somma di denaro che vogliamo impiegare per l’attività di social trading. Tutto viene messo in atto in modo proporzionale.

I differenti broker che mettono a disposizione le funzionalità di social trading possono comunque fornire servizi diversi. In genere però le funzioni a disposizione sono simili per molti aspetti e abbiamo sempre disponibili dei requisiti di cui possiamo tenere conto per effettuare le nostre ricerche.

Spesso in queste piattaforme troviamo una comoda barra di ricerca che permette di trovare ciò che cerchiamo in maniera molto semplice e veloce. I vantaggi sono tanti e queste piattaforme possono costituire davvero il punto di partenza per degli investimenti mirati.