Parafrasi online: uno strumento indispensabile per i copywriter

Una delle migliori scoperte sul web è la possibilità di effettuare parafrasi di interi testi in pochi secondi, in maniera del tutto automatica. Il top delle pagine dove poter trasformare un brano o un articolo da cima a fondo con un semplice click è parafras.it.

Modificare il testo in pochi secondi grazie a parafras.it

Questo sito è veramente molto intuitivo e di facile utilizzo: inserendo nell’apposita sezione il testo che si desidera modificare, basterà cliccare sul pulsante “Avvia la parafrasi” per ritrovarsi un brano con frasi modificate e nel quale sono stati utilizzati i diversi sinonimi.

Nella sua banca parole sono infatti disponibili più di 38.000 termini che permettono un ampio utilizzo delle diverse parole della lingua italiana che affluiscono allo stesso significato. Questo ovviamente è molto vantaggioso per tutti coloro che quotidianamente si trovano a dover scrivere o modificare grandi quantità di prodotto testuale .

Ad esempio un largo utilizzo può essere effettuato da coloro che svolgono attività di informazione , e che quindi si trovano a dover modificare notizie provenienti da determinate agenzie di stampa, in velocità, e con termini diversi per poter raggiungere un buon posizionamento del sito sulle notizie di Google .

Evitare il plagio con parafras.it

Il servizio effettuato online dal sito parafras.it si rileva un ottimo strumento anche per evitare di incappare in problematiche relative all'accusa di plagio. Molto spesso infatti, anche a causa dell'innumerevole materiale testuale presente online, alcuni articoli possono essere riconosciuti come identici ad altri a causa della loro stessa struttura sintattica e quindi di contenuto.