"Laboratorio di Sand Art" con il finalista di Italia's Got Talent al Filatoio di Caraglio

L’ingresso è a pagamento, con biglietto welfare aziendale a 8 euro. I posti sono limitati, anche in relazione alla necessità di rispettare il distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria per il Covid-19.

Domenica 25 ottobre a partire dalle ore 15, presso il Filatoio di Caraglio (Via Giacomo Matteotti, 40) si terrà un “Laboratorio di Sand Art”, attività esperienziale per bambini e genitori alla scoperta della tecnica e della pratica del disegno con la sabbia. L’appuntamento, condotto dall’artista Beppe Brondino , è parte del calendario di welfare culturale "Persone Patrimonio d’Impresa. Tre luoghi della cultura si aprono al mondo delle imprese".

Il laboratorio propone una coinvolgente esperienza creativa per adulti e ragazzi, introdotta da una breve carrellata su storia e pratica della sandart, l'affascinante forma espressiva che porta a creare forme manipolando i granelli di sabbia su un piano luminoso: i partecipanti saranno guidati da Beppe Brondino, regista, appassionato di magia, specializzato in questa tecnica dal 2014 e conosciuto dal grande pubblico per essere stato finalista di Italia’s Got Talent.

Verrà realizzato un vero e proprio spettacolo di disegno con la sabbia su apposite lavagne e il docente svelerà alcuni trucchi del mestiere, non soltanto sulla tecnica del disegno ma anche su come trasformare velocemente un soggetto in un altro, passando da un dromedario a una rana, da un gufo a un leone.