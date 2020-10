Motori: Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2020, Matteo Greco pronto per il round di Monza

A quasi dodici mesi dalla vittoriosa ultima volta, il pilota albese Matteo Greco tornerà in pista il prossimo weekend sull’Autodromo Nazionale di Monza, in questa occasione al volante della Ferrari 488 Challenge #355 che lo vede quest’anno protagonista nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2020.

Per Greco, che lo scorso anno su questa pista si è laureato vice campione italiano nel TCR Italy con una splendida vittoria, si tratterà di un impegno particolarmente emozionante ed evocativo. Ogni pilota sogna infatti di poter guidare una vettura del Cavallino Rampante su questo iconico tracciato almeno una volta nella vita, e per questo motivo la sfida che attende Matteo Greco, portacolori della Scuderia Easy Race in equipaggio con Riccardo Chiesa (CH), sarà di sicuro interesse.

Rispetto agli appuntamenti disputati a Misano e al Mugello, il tracciato di Monza sarà per Greco la prima occasione per saggiare realmente tutto il potenziale della berlinetta di Maranello, che lungo i rettilinei dell’autodromo brianzolo, in base alle previsioni dei tecnici Easy Race, potrebbe arrivare a superare il muro dei 300 chilometri orari. Oltre al motore, particolarmente importante dato che la farfalla del gas rimarrà aperta per buona parte del giro, a Monza sarà fondamentale anche la messa a punto dell’impianto frenante, sollecitato in maniera particolare con le staccate di ingresso alle varianti.

Il programma del weekend inizierà venerdì con due turni di prove libere alle 11:55 ed alle 16:10, per poi proseguire sabato con le due sessioni di qualifica (11:35 e 12:00) e la prima gara alle 17:10. Gara due scatterà invece domenica alle 13:30.Il sito ufficiale del CIGT Sprint, www.acisport.it/CIGT, trasmetterà in diretta entrambe le gare disponibili anche sulla pagina Facebook @CIGranTurismo. RAI Sport (CH 58 DTT) e MS Motor TV (CH 228 SKY) garantiranno la copertura televisiva dell’evento con un palinsesto ancora in fase di definizione che sarà comunicato sempre sul sito del campionato.

Matteo Greco: “Monza da qualche anno a questa parte introduce nell’ultima parte della stagione e quindi arrivare a sfidarsi su questa pista assume un valore sportivo cruciale. Per quanto mi riguarda, la matematica dice che in caso di risultato particolarmente positivo potrei chiudere la stagione già su questo tracciato, ma il mio approccio al weekend sarà come per tutti gli altri: massima concentrazione per ottenere il massimo. Abbiamo disputato un'ottima prima parte di campionato con due vittorie ed un secondo posto, quindi farò del mio meglio per proseguire su questa linea e per confermarmi anche qui tra i protagonisti, al netto della grande emozione di scendere in pista a Monza con una Ferrari”.