Coronavirus, il virologo Di Perri: "In Piemonte meno tamponi per problema di forniture. Ieri fatti 6mila, ne serve il doppio""

Non è dalla scuola che sembra partire " in maniera significativa " la nuova diffusione del Covid. E' quanto ha detto Giovanni Di Perri , componente della task force regionale, nel corso di un'intervista a una nota radio torinese. Il Coronavirus " arriva perché i genitori sono andati a cena fuori e hanno portato l'infezione a casa; poi c'è il bimbo positivo e si chiude la classe ". " O si smette di fare certe cose in maniera non protetta - ha affermato Di Perri - o il fenomeno continuerà. Non andiamo a cercare nella scuola quello che si trova altrove ".

In Piemonte vengono svolti meno tamponi del necessario a causa di "un problema di forniture", ha aggiunto Di Perri. "Dai nuovi centri di Novara e di La Loggia - ha spiegato - ci si aspettano almeno mille test al giorno. Ma in questo momento non riescono a effettuarli. Sembra la ditta fornitrice sia un po' in ritardo nella consegna di materiali e, in particolare, di un oggetto tecnico che serve per l'operazione".