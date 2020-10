Verzuolo, l’associazione “Verzuolo Bene Comune” guarda al futuro e ai giovani

Grande partecipazione mercoledì 7 ottobre a Palazzo Drago in occasione della prima serata dell’Associazione “Verzuolo Bene Comune” che ha riunito associati ed invitati, a seguito del periodo di chiusura dovuto alla pandemia in atto.

Come ha ricordato il presidente Piero Abello, si è trattato di un’importante occasione d’incontro in una situazione oggettivamente difficile per tutti, non solo dal punto di vista della continuità legata ai compiti dell’associazione, ma anche riguardo alle proposte e alle questioni sentite dai numerosi cittadini presenti.



Tra le novità, il direttivo, fino ad ora composto da cinque membri tra cui, oltre al presidente Piero Abello, Giorgio Tonoli (vicepresidente), Luca Franco (segretario), Franco Signorile (consigliere) e Mauro Allamando (consigliere), ha visto l’aggiunta di Luca Madala (già membro della Consulta Giovani di Verzuolo, promotrice di eventi pubblici) nel ruolo di consigliere rappresentante della componente giovanile.



Diverse e molto stimolanti le tematiche emerse durante gli interventi da parte dei presenti: l’esigenza di migliorare gli strumenti comunicativi tra cittadini ed uffici comunali, critiche costruttive sull’ambiente inteso dal punto di vista del decoro urbano e della manutenzione ordinaria oltre alla richiesta di implementare il progetto videosorveglianza sull’ampio territorio, sia ai fini della sicurezza che della velocità sulle strade.



L’amministrazione, nella gestione della macchina comunale in una situazione tutt’altro che semplice, ha comunque garantito i servizi fondamentali nonostante le minori entrate provenienti dal Governo e dai servizi comunali.



L’Associazione, in sostegno all’amministrazione Panero, si è proposta inoltre di organizzare molti più incontri aperti non solo agli iscritti, ma anche a tutti coloro che volessero partecipare, in modo da raccogliere idee e spunti da trasmettere agli amministratori e allo stesso tempo, per seguirne meglio l’attività, accrescere l’informazione sull’operato dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.



Importante cambio di passo è la decisione di favorire la cooperazione e l’interscambio con le diverse Consulte comunali e le altre realtà locali, al fine di creare una sempre maggiore sinergia che coinvolga al massimo la comunità a favore del ben vivere.