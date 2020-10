Scuola, continui stop & go: chiusa anche la media di via Mazzini a Cuneo

Un messaggio giunto attorno alle 22 di ieri 14 ottobre per avvisare famiglie e studenti che da oggi anche la scuola media di via Mazzini, a Cuneo, sarà chiusa per un caso di Covid.

Sono, quindi, entrambe chiuse le secondarie del Comprensivo di corso Soleri: dopo quella di San Rocco Castagnaretta, infatti, chiusa per tutta la settimana, stop anche alla didattica in presenza per tutta la scuola nel centro di Cuneo. Anche perché molti insegnanti sono comuni e la loro assenza ricade su entrambe le sedi.

Ha invece riaperto oggi la media di Borgo San Giuseppe: rientro per tutte le classi, tranne una seconda, dove c'è stato il caso di positività. Riaperta anche la primaria di Spinetta, chiusa per un caso in una classe. Tutti a scuola, tranne, appunto, la classe in cui si è registrata la positività.