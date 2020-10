Sospese le lezioni al Liceo Ancina di Fossano

L’aumento di casi positivi al Liceo Ancina ha fatto si che alcune classi, già dalla scorsa settimana, fossero poste in isolamento fiduciario, unitamente ai loro docenti. Molti di questi hanno quindi dovuto proseguire la didattica dalle loro abitazioni, collegandosi virtualmente con le classi ancora in presenza. La scoperta odierna di un nuovo caso positivo ha reso difficoltoso il meccanismo di sostituzioni e la garanzia di assistenza alle classi per tutto l’orario scolastico, principalmente a causa della mancanza di molti professori. La direzione ha quindi optato per la Didattica A Distanza fino a lunedì 18 ottobre, per permettere ai docenti, a seguito del periodo di isolamento, di tornare nelle aule ed al personale di eseguire un’accurata sanificazione dei locali scolastici.

“Al momento le classi in isolamento preventivo erano solamente 3, anche grazie alla serietà dimostrata dagli alunni della scuola nel rispettare a pieno le misure precauzionali – dice la vicepreside del Liceo Silvana Racca - Le lezioni si sono svolte regolarmente fino ad oggi, permettendo ai docenti di registrare in diretta le lezioni e trasmetterle agli alunni in classe, assistiti dal personale scolastico. La decisione di sospendere le lezioni in presenza fino a fine settimana è provvisoria, in attesa di poter proseguire normalmente l’anno scolastico”.