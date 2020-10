Domenica 18 ottobre scatta il campionato di A2 Maschile 20\21. La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo se la vedrà con l'Agnelli Tipiesse Bergamo, al palazzetto di Cisano Bergamasco.

La squadra di Serniotti vuole partire con il piede giusto, per iniziare al meglio un campionato che si preannuncia difficile non solo dal punto di vista sportivo ma anche e forse soprattutto per l'inevitabile impatto dell'emergenza sanitaria ancora in atto.

Le parole del Coach a pochi giorni dall'esordio in campionato