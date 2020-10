Il Caffè Letterario di Bra invita alla presentazione di ‘Tartufi e delitti’, il nuovo libro di Mauro Rivetti

È tutto pronto per la presentazione del nuovo libro dello scrittore e giallista albese Mauro Rivetti ‘Tartufi e delitti’ (Golem Edizioni) che è promosso, tra gli altri sponsor, anche dal Caffè Letterario di Bra. L’appuntamento è in programma venerdì 16 ottobre, alle ore 18.30, ad Alba nella sala Vittorio Riolfo (via Vittorio Emanuele, 21). Oltre all’autore saranno presenti tanti e prestigiosi ospiti in un contesto a misura anti-Covid e con la possibilità di degustare il Dolce RoLa, che intreccia i sapori di Roero e di Langa.

Spiega Mauro Rivetti: “Le pagine del testo narrano una storia con tanto di delitti e assassini. I magnifici paesaggi di Langa e Roero diventano una scenografia molto particolare nella quale si succedono le vicende dei protagonisti. Il libro poi è dedicato al particolare periodo dell’anno nel quale il tartufo che nasce nel sottobosco, porta strani e misteriosi avvenimenti in città”.

Aggiungendo: “Pare assurdo, ma nel libro racconto una realtà che, se fino ad oggi, poteva essere banale, ora nell’era COVID pare essere diventata storia. Per soddisfare le attese del lettore, una parte importante delle indagini sarà svolta seguendo le tracce telematiche lasciate da un oggetto che tutti noi oggi adoriamo, ovvero lo smartphone, ma la tecnologia sarà contrapposta al passato, quindi racconterò pure in modo alquanto inedito del celebre pittore Gian Giacomo de Alladio, meglio noto come Il Macrino”.

Insomma, gli ingredienti per un buon giallo ci sono tutti. “Mentre la trama scorre - conclude Rivetti - ed il lettore si distrae gettando lo sguardo su un luogo noto, oppure pensando ad un quadro, in quel momento meno atteso il delitto si compie e l’azione si intensifica, facendo trapelare degli indizi, mentre ad esempio, si racconta di una chiesa o di un noto ristorante. È un libro che tra finzione e realtà ha già dato i suoi frutti. E per i buongustai, un dolce scaturito dalla mia fantasia, narrato nel libro, è diventato realtà grazie all’abilità interpretativa del maestro pasticcere Beppe Sacchero. Insieme abbiamo creato il Dolce RoLa. Ora tocca a voi, cari lettori, immergervi nella storia, magari gustandovi un buon dolce”.

Curiosità: un capitolo del volume è dedicato all’Arciconfraternita dei Battuti Neri di Bra.