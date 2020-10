Modifica temporanea alla viabilità di Bra: lavori in via G.B. Gandino

Lunedì 19 e martedì 20 ottobre, la ditta Tecnoedil realizzerà i lavori di allacciamento rete fognatura e acquedotto per conto di un fabbricato privato in via G.B. Gandino.

Per permettere l’intervento, il tratto di via G.B. Gandino tra via G.Pascoli e via Umberto resterà chiuso dalle ore 8 alle ore 18 di ogni singola giornata lavorativa.

Si precisa che la chiusura non comprende la rotonda di ingresso in via Umberto. Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita segnaletica, installata a cura della ditta esecutrice dei lavori.