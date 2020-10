Cuneo Volley lancia la piattaforma “TIFOSI”

Il Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo, Cuneo Volley, lancia “TIFOSI", novità di questa stagione 2020/2021: la piattaforma che permette di sostenere concretamente il Club di pallavolo maschile cuneese.

Un format che permetterà, a tutti coloro che si uniranno, di diventare protagonisti del Mondo Cuneo Volley.

Gabriele Costamagna: «Tifosi nasce un paio d’anni fa quando già c’era l’obbiettivo di coinvolgere maggiormente tifosi e appassionati al progetto del volley maschile cuneese. L’occasione di svilupparlo effettivamente si è presentata con l’emergenza sanitaria, durante la quale abbiamo deciso di sopperire alla mancanza di una campagna abbonamenti con il concetto di tifosi: una campagna crowfunding volta a premiare chi crede e sostiene il Cuneo Volley».

Basterà iscriversi sulla piattaforma www.tifosi.live e sottoscrivere uno dei due pacchetti a disposizione, che daranno accesso a diverse opportunità esclusive. Il primo si chiama TIFOSO e prevede il supporto simbolico di 50€ annuali (detraibili da modello 730 e Unico) al Club, il quale come ringraziamento regalerà il Welcomekit biancoblù (contenente mascherina e sciarpa brandizzate).

I tifosi avranno diritto di prenotazione all’ingresso delle partite casalinghe a porte chiuse e l’accesso automatico nel momento in cui si potranno riaprire al pubblico.

Il secondo, TIFOSO PLUS, permette agli appassionati di sostenere la società con una quota di 500€ annuali (detraibili da modello 730 e Unico). Questa sottoscrizione garantirà un trattamento speciale durante tutte le partite casalinghe del campionato, ovvero ingresso e parcheggio riservati, un posto in tribuna dedicata al palazzetto e accesso alla sala vip. Inoltre, saranno ospiti del Club in occasione della Cena di Natale insieme alla prima squadra, la dirigenza e gli sponsor del Cuneo Volley. Naturalmente anche i tifosi plus riceveranno il Welcomekit.

L’aspetto più importante e innovativo è che, indipendentemente dal tipo di pacchetto sottoscritto, si avrà la possibilità di partecipare all’assemblea annuale dei tifosi che si terrà al Palazzetto dello sport di Cuneo e nella quale i partecipanti verranno informati sulle iniziative future e saranno invitati ad esprimersi circa alcune tematiche societarie (colore maglia, etc). A fine stagione il Club eleggerà il miglior tifoso, colui/lei che durante il campionato si sarà distinto/a per numero e qualità di contenuti social realizzati.

Infine, essere “tifosi” darà la possibilità di usufruire di scontistiche dedicate all’interno della rete commerciale del Cuneo Volley, composta da più di 50 sponsor.