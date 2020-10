Atletica: Campionati mondiali di mezza maratona, al via anche l'albese Pietro Riva

In programma, sabato 17 ottobre a Gdynia, in Polonia, i Campionati mondiali di mezza maratona 2020. Iscritti 157 uomini e 126 donne, in rappresentanza di 62 paesi tra cui l'Italia.

Fa parte della spedizione azzurra l'albese delle Fiamme Oro Pietro Riva, alla sua prima mezza maratona con la maglia della Nazionale.

Come ricorda la FIDAL, Riva è reduce dal 29:12.45 di primato personale sui 10.000 metri in pista corso a Vittorio Veneto lo scorso 27 settembre ed ha anche migliorato il proprio personal best sui 5000 (13:39.43 a Rovereto l’8 settembre), sui 3000 in occasione del Golden Gala (7:50.03) e sui 1500 (3:40.1 a San Donato Milanese il 5 settembre).

Completano il Team Italia maschile il primatista di maratona Eyob Ghebrehiwet Faniel, Stefano La Rosa, Nekagenet Crippa e Daniele D'Onofrio.

La gara degli uomini prenderà il via alle 12,30; alle 11 via alla gara femminile.