Omegna: Trail lungo, sabato si assegnano i tricolori

Nuovo appuntamento tricolore per l'atletica in Piemonte: nel fine settimana scatta la (tribolata) edizione 2020 di Vibram Ultra Trail del Lago d’Orta.

Il percorso principale (60 km, si corre sabato), sarà valido come Campionato Italiano FIDAL Assoluto e Master di Trail Lungo. 1200 gli iscritti alla gara di domenica (31 km), provenienti da 23 diverse nazioni.

Ingenti gli sforzi del comitato organizzatore per dare vita alle gare, non solo per l'emergenza sanitaria e le relative restrizioni ma anche per i danni causati dall'alluvione delle scorse settimane.

