A Mondovì la spazzacamminata per ripulire la città dai rifiuti

Una camminata per pulire la città e sensibilizzare le persone sul rispetto ambientale.

Sabato 17 settembre, a partire dalle 14.30, alcune associazioni e comunità monregalese, frequentate da persone originarie di diversi paesi di tutto il mondo, si ritroveranno dalla rotonda tra via San Rocchetto e corso Stati Uniti per dare il via alla Spazzacamminata collettiva.

Per un paio d'ore i volontari percorreranno le strade della zona a piccoli gruppi raccogliendo i rifiuti abbandonati.

Ogni partecipante dovrà portarsi guanti da lavoro e mascherina anti-covid e volendo scope e rastrelli.

Il comune provvederà a recapitare in loco sacchi e bidoni per la raccolta differenziata. Tutti i cittadini volenterosi sono invitati a partecipare.

“La Spazzacamminata fa parte del progetto "Ambientiamoci" che ha già previsto incontri sulla raccolta differenziata nelle varie comunità a fine 2019” - spiegano gli organizzatori - “Le attività proseguiranno sabato 21 novembre, giornata nazionale degli alberi, con la messa a dimora di un piccolo bosco in un terreno di via Alba messo a disposizione dal comune”.

Fanno parte del progetto “Ambientiamoci” le seguenti comunità: gruppi di preghiera evangelici “La Puissance De La Parole” di Carassone Follone, “Missione Internationale dell’Evangelizzazione” e “Missione mondiale esercito di Gesù Cristo”; le Comunità musulmane di via Cuneo e di via Langhe; la Comunità ortodossa di piazza Mellano; l’Associazione nigeriana “Edo State Community”; l’Associazione MondoQui, il Caffè Sociale e la Biblioteca EquiLibri. Aderiscono Comizio Agrario, Orto della Socialità del Centro Diurno l’Alveare con coop. Caracol, Puliamo il Mondo(vì), Legambiente Cuneo, il Progetto 7000 querce, Movimento per la Decrescita Felice di Cuneo, Ecobeinale Magliano Alpi, Progetto Sprar/Siproimi del Consorzio Servizi Socioassistenziali del Monregalese.

Tutti i gruppi partecipanti pianteranno almeno un albero.

Le associazioni che vogliano aderire possono inviare una mail all'indirizzo: associazione.mondoqui@gmail.com

Per avere maggiori informazioni www.mondoqui.it