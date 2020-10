Bra, successo per il Caffè Letterario con Giorgio Proglio e Claudio Lauretta

I numeri sui social parlano chiaro: il Caffè Letterario di Bra si sa muovere alla grande anche lì. Dopo due straordinarie edizioni live al Mondadori Bookstore, inaugurate nel 2018 dal banchiere mondiale Beppe Ghisolfi e nel 2019 dalla star musicale Sonia De Castelli, giovedì 15 ottobre si è aperta la terza stagione, questa volta in versione online.



Sembrava che il Covid-19 avrebbe tenuto tutti lontano dagli eventi culturali, congelati o rinviati alla luce del nuovo Dpcm. Sembrava, visto che il Caffè Letterario non si è arreso, ma si è reiventato già nei mesi scorsi, continuando a registrare successi e consensi. “Il Caffè Letterario è stato la casa della cultura e dell’arte, di tutte le emozioni che nelle prime due edizioni hanno riempito il Mondadori Bookstore e il cuore della gente. Abbiamo sperato fino alla fine di tornare in presenza e di regalare delle serate magiche anche quest’anno, ma la responsabilità nei confronti del pubblico, dei collaboratori, degli ospiti e del nostro territorio vengono prima di qualsiasi altra cosa”: commenta Silvia Gullino, curatrice della manifestazione in calendario ogni terzo giovedì del mese, alle ore 21, sul Gruppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’.



In questo primo incontro della serie 2020/21, si è parlato proprio di rivoluzione digitale con l’imprenditore Giorgio Proglio e della sua invenzione che porta il nome del tipico segugio da tartufi. È partendo dall’amico a 4 zampe del trifulao, che il 45enne albese ha dato vita al suo dream job. TabUi è l’app disponibile su Play Store di Android e App Store di Apple, che permette di scoprire le Langhe (e non solo) attraverso itinerari inediti. Un’idea geniale, c’è poco da dire. E pure gratis.

Facile eh! Nel video di cinque minuti, ma efficace come una pillola di aspirina, Proglio ha documentato l’esperienza smart messa in rete:Special guest della serata è stato il popolare comico di Striscia la Notizia,, che si è reso protagonista di un simpatico siparietto, imitando il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, portando così nelle case dei follower una ventata di allegria. Un video girato in tempi pre-Covid ai quali speriamo tutti di tornare al più presto.

: conclude la giornalista braidese Silvia Gullino.Ok, non è dato sapere che cosa ci riserverà il futuro, ma una cosa è certa: la voglia di stare insieme e di cultura è dura a morire. Sì, anche in remoto.