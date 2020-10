“Langhe Monferrato Roero on air” premiata al Ttg di Rimini come “Miglior campagna di marketing”

Il Gruppo Italiano Stampa Turistica ha premiato i vincitori della terza edizione del"Gist Travel Food Award 2020" a TTG Travel Experience, il principale appuntamento dedicato al mondo del turismo in Italia.



L’iniziativa “Langhe Monferrato Roero on air”, organizzata e promossa dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, è stata premiata nella categoria “Miglior campagna di marketing” per aver saputo fare sistema, mettendo insieme ambiti territoriali diversi concepiti finalmente non come competitor, ma complementari, per la loro capacità moltiplicatoria nell’affermare, ancora una volta e con strumenti, concetti e formati innovativi tre eccellenze piemontesi come destinazione di turismo gastronomico, perché uniti si vince.



A ritirare il premio Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.



Questa terza edizione del Premio, tematizzata con lo slogan "Restart & Reload", ha ottenuto, a partire da quest’anno, il patrocinio dell’Enit-Agenzia Nazionale del Turismo.

Il presidente del Gist Sabrina Talarico e il presidente della giuria Vittorio Castellani hanno conferito i riconoscimenti a quattro realtà nazionali, selezionate tra decine di candidature, con progetti presentati in categorie differenti.



La giuria del Gist Travel Food Award, presieduta da Vittorio Castellani, era composta dai giornalisti e soci Gist Cristina Berbenni, Elena Bianco, Carla Diamanti, Marco Epifani, Bruno Gambacorta, Alessandra Gesuelli, Alberto Lupini, Renato Malaman, Ada Mascheroni, Marina Moioli e Domenico Vita.