Si punta a riaprire, almeno per le merci, la circolazione ferroviaria tra Limone e Tenda

Si va avanti verso la riapertura, nelle prossime ore si concluderanno le trattative Italia-Francia per la riapertura al servizio ferroviario della Limone-Tende. Probabilmente si tratterà inizialmente di soli treni materiali senza servizio viaggiatori.

E' il post pubblicato un'ora fa sulla pagona Facebook di Tenda. Annuncia quella che potrebbe essere un'imminente ripresa della circolazione dei treni - per ora solo merci - sulla linea ferroviaria che collega due dei centri più colpiti dalla terribile alluvione del 2 ottobre scorso.

Il loro collegamento diventerebbe quanto mai simbolico.

In realtà, a Limone Piemonte, la voce che circola è che già questo pomeriggio sarebbe previsto il primo collegamento con un treno merci. Così era stato detto al sindaco Massimo Riberi, che ha anche evidenziato come in molti volessero portare delle merci per gli abitanti di Tenda.

Ma da RFI arriva invece la smentita. Non è previsto, al momento, nessun treno che arrivi da Limone fino a Tenda, ci fanno sapere dall'ufficio stampa.

Certo, la necessità è quella di ripristinare i collegamenti il più velocemente possibile, ma non sarà a partire da oggi.