Sospese le letture animate alla Biblioteca di Bra

L’evoluzione della situazione epidemiologica e la recente normativa emanata dal Governo in materia di contrasto alla pandemia, che ha ulteriormente rafforzato le misure di prevenzione da adottare, sconsiglia il proseguo degli appuntamenti con “Nati per leggere Piemonte”, i tradizionali laboratori di lettura per i bambini dai 3 ai 6 anni.



Il Comune ha quindi deciso di sospendere a tempo indeterminato le letture animate in programma tutti i lunedì pomeriggio alle 17 nella Biblioteca Civica.



Inoltre, per le medesime ragioni non sarà più possibile per gli utenti soffermarsi nella sala lettura della Biblioteca per consultare il materiale a disposizione o per studiare.



È invece consentito l’accesso agli scaffali purché nel rispetto delle norme di sicurezza: occorre igienizzarsi le mani all’ingresso, indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza. È però consigliato il ricorso alla prenotazione telefonica dei volumi.



Per ulteriori informazioni è possibile chiamare la Biblioteca civica al numero 0172. 413049 o scrivere all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.bra.cn.it.