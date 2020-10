Covid-19, Calderoli: "Dopo il tumore sono a rischio. Mi appello a tutti: mascherina, distanziamento e zero assembramenti, fatelo per tutti"

"Rivolgo un appello a tutti ma proprio a tutti. Io ho 64 anni, sono ultra sessantenne e quindi per età anagrafica sono a rischio. Io sono immunodepresso per le conseguenze delle terapie anti tumorali e quindi sono ancora più a rischio. Io sono bergamasco e purtroppo ho visto troppo da vicino la tragedia che abbiamo vissuto qui a Bergamo. Io sono un medico ospedaliero e quindi so bene di cosa stiamo parlando".

Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.

"E quindi per tutte queste ragioni vi prego, vi supplico, anche in ginocchio, di rispettare la richiesta di mettere la mascherina, quella vera, non uno straccio che copra il naso e la bocca, di mantenere il minimo distanziamento, ma distanziamento vero, di non creare assembramenti anche nel fine settimana, quando sembra scattare il ‘tana libera tutti’. Vi prego, perché i numeri di quest’ultima settimana, i numeri di ieri, numeri già allarmanti, non prevedono come conseguenza catastrofica solo il lockdown, che decreterebbe la morte economica del Paese, ma mettono a rischio la mia vita, la tua vita, la vostra vita".