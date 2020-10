Marta Giovannini nuovo vicepresidente del Consiglio Nazionale Anci

Nella giornata di ieri, giovedì 15 ottobre, il sindaco di Verduno Marta Giovannini è stata nominata vicepresidente del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), presieduta dal sindaco di Bari Antonio Decaro.

"Una soddisfazione per me, ma anche per il Comune che rappresento come sindaco e che siederà, a Roma, a fianco di importanti città e grandi municipi – ha dichiarato Giovannini, che all’impegno di amministratore affianca quello politico all’interno di Italia Viva, dopo aver fatto parte in passato dell’Assemblea Nazionale Pd –. In fondo siamo in tanti a pensare che l'Italia deve ripartire anche dal 'piccolo'".