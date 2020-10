Ancora due giorni di attesa e per il Vbc Synergy Mondovì sarà di nuovo campionato. Domenica pomeriggio (ore 18), infatti, la truppa di coach Mario Barbiero ospiterà al PalaManera l'ambiziosa formazione della New Mater Castellana Grotte per la prima giornata di regular season del Campionato di Serie A2 maschile di pallavolo. In vista dell'esordio stagionale abbiamo raccolto le impressioni del forte centrale Alberto Marra: