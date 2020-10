Schianto tra moto e auto a Moretta: motociclista finisce al Santa Croce con l’elisoccorso

Un motociclista è stato trasportato, in elisoccorso, all’ospedale Santa Croce di Cuneo dopo esser rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Moretta, in via Cuneo, lungo la strada provinciale 663.

L’uomo in sella alla moto si è scontrato contro un’auto. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle Forze dell’ordine intervenute sul posto.

Scattato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha disposto l’invio dell’ambulanza di stanza a Moretta e dell’elisoccorso, decollato dalla base di Levaldigi. I sanitari hanno prestato le prime cure al motociclista, che dopo l’urto è stato sbalzato dalla sella, per poi elitrasferirlo al nosocomio cuneese.