Cuneo, un'insegnante dell'infanzia "Andrea Fiore" attende i risultati del tampone: stop alle lezioni per la giornata di oggi

Stop alle lezioni nella giornata di oggi (venerdì 16 ottobre) per la scuola dell'infanzia "Mosns. Andrea Fiore" di Cuneo: la decisione è stata ufficializzata nella mattinata odierna dal dirigente Walter Cesana. A giustificarla, il fatto che un'insegnante sia stata sottoposta al tampone per scoprire la propria positività o meno al Coronavirus Covid-19.

"La norma vigente non obbliga alla chiusura di un istituto in attesa del risultato di un tampone, che potrebbe ovviamente essere negativo, ma ho preferito comunque cautelare tutti i possibili coinvolti - sottolinea Cesana - . Più di tutto, non mi piaceva l'idea che le famiglie non ne fossero informate. In ogni caso, è bene sottolineare come l'istituto non abbia casi conclamati di positività".

La chiusura riguarda, appunto, solo la giornata di oggi. Domani (sabato 17 ottobre) gli spazi verranno sanificati come da normativa.