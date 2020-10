Terzo appuntamento in appena sette giorni per la Lpm Bam Mondovì, che domani pomeriggio ospiterà la lanciatissima Sigel Marsala dell'ex pumina Ilaria De Michelis. Un altro duro ostacolo per le "Pumine" che tuttavia sperano di sfruttare appieno il fattore campo. Alla vigilia di questo match abbiamo raccolto le impressioni della schiacciatrice Alice Tanase, che ai nostri microfoni analizza anche la recente trasferta di Pinerolo: