Uomo e natura, perché dobbiamo riflettere su noi stessi - The Lord of the Rings, The Two Tower

“The Lord of the Rings – The Two Towers” (“Il Signore degli Anelli – Le due torri”) è un film fantastico di produzione americana e neozelandese del 2002 scritto da Fran Walsh, Philippa Boyens, Stephen Sinclair e Peter Jackson, e diretto dallo stesso Jackson. Secondo capitolo dell’acclamata trilogia tratta dalla serie di romanzi dell’autore britannico J.R.R.Tolkien, vede tre diverse linee narrative proseguire (in parte) intrecciarsi: gli hobbit Frodo e Sam che devono raggiungere la terra di Mordor per distruggere l’eponimo anello malvagio, gli avventurieri Aragorn, Legolas e Gimli che approdano nella terra degli uomini di Rohan e gli altri due hobbit Merry e Pipino che devono ricongiungersi a loro dopo essere fuggiti dalle grinfie dei malvagi orchi. Tutti stanno macchinando per indebolire l’Oscuro Signore Sauron… ma questi metterà in campo le forze del suo alleato, lo stregone Saruman.

Un’infornata di altre notizie inquietanti in questo 2020 in cui la gioia sembra un ricordo lontano? Arriva dai risultati dello State of the World’s Plants and Fungi 2020 – un rapporto che ha unito centinaia di scienziati del mondo nell’analisi dei rapporti tra piante e uomo in 42 paesi - , ed è lapidario come solo una previsione statistica può arrivare a essere: due quinti delle piante del mondo, il 40,5% di quelle attualmente conosciute, è a rischio estinzione.

“Ma insomma – vi sento dire - ! In un momento come questo, in un anno come questo, la prima cosa a cui pensi è dirci che stiamo uccidendo degli esseri viventi? Che stiamo facendo del male e che, probabilmente, continueremo a farlo in futuro perché la nostra società non sembra avere l’intenzione di cambiare davvero paradigma?!”

Sì, esatto. Perché perdere un’occasione per non centrare il bersaglio, no?