Ginnastica artistica femminile, campionato nazionale serie B: Cuneoginnastica brilla al Palavesuvio di Napoli

Nono posto in classifica per loro; l'assenza di Sara Dalmasso e Iris Meinardi, che si sono dedicate allo studio per la maturità e hanno da poco iniziato la carriera universitaria, si è fatta sentire. Ma la squadra ha esordito comunque nella due giorni di gare con determinazione.

Il tecnico Camilla Ines così commenta: "Un profondo ringraziamento va all’allenatrice Federica Gatti, tecnico della ginnasta in prestito Aurora che con dedizione e impegno allena giornalmente, le ragazze sono state tutte brave, nonostante l’assenza delle più esperte si sono da subito rimboccate le maniche e si sono date da fare. Purtroppo in questo momento noi cuneesi ci alleniamo in una palestra provvisoria e siamo un po' sacrificate negli allenamenti ma presto, probabilmente a marzo avremo una nuova struttura costruita apposta per la ginnastica artistica con tutto il necessario che ci serve, finalmente potremo competere alla pari di tutti gli altri!"