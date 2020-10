Il campione olimpico Domenico Fioravanti a Cuneo per celebrare i 20 anni dalla doppia vittoria di Sydney

Pomeriggio imperdibile per tutti gli appassionati di nuoto quello di sabato 24 ottobre presso il punto vendita de Il Podio Sport di Madonna dell’Olmo (via valle Po, 99), a Cuneo. Dalle ore 16 infatti, l’ex nuotatore e campione olimpico Domenico Fioravanti sarà a disposizione dei fans per alcune ore per chiacchierare e firmare autografi. Fioravanti giungerà a Cuneo per celebrare i 20 anni dalla doppia vittoria olimpica di Sydney 2000, dove ottenne le più grandi vittorie della propria carriera vincendo le medaglie d’oro nei 100 e nei 200 metri rana. Per maggiori informazioni sull’appuntamento contattare il numero 0171/413210. L’ingresso è libero, ma sarà contingentato e regolato nel rispetto delle normative anti Covid 19.

“Siamo onorati di essere riusciti a portare a Cuneo un simbolo dello sport italiano – spiegano gli organizzatori de Il Podio Sport -. Domenico è un punto di riferimento per tutti i giovani nuotatori che sperano, un giorno, di giungere ai suoi livelli e, perché no, arrivare a giocarsi una medaglia alle Olimpiadi. Avremo con noi anche una delegazione delle principali società sportive di nuoto della nostra provincia, quali il gruppo Csr, gestore tra l’altro dell’impianto di nuoto di Cuneo, il gruppo Uisp di Bra e alcuni giovani del Centro Sportivo Val Maira di Roccabruna. Con Domenico rivivremo insieme i principali momenti del suo doppio oro olimpico conquistato a Sydney nel 2000. Siamo certi che sarà un pomeriggio di vere emozioni non solo per i nuotatori, ma per gli sportivi in genere”.