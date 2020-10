Coprifuoco al vaglio, il Governo lavora a nuovo Dpcm con chiusura alle 22, didattica a distanza per le scuole superiori e stop alle scuole calcio

Proseguono le interlocuzioni tra il Governo e i presidenti delle Regioni e l'Anci dopo il vertice di questa notte a Palazzo Chigi per fare il punto su ulteriori misure restrittive che farebbero seguito al Dpcm dello in vigore da martedì 13 ottobre.

Al vaglio un coprifuoco, non lockdown come specificato da Conte ieri a Genova, che potrebbe scattare alle 22 per tutti i locali con una stretta importante per le regioni con un indice di contagio particolarmente alto e in quel caso ci potrebbero essere ulteriori chiusure anticipate se non totali di cinema, teatri, centri estetici e parrucchieri.