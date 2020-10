Limone Piemonte: ancora per tutta la prossima settimana a senso unico alternato con semaforo il tratto di SS20 per Vernante

La viabilità della SS20 nel tratto Limone Piemonte-Vernante rimarrà inalterata per tutta la prossima settimana: sarà quindi consentita la circolazione a senso unico alternato regolato da due semafori sempre attivi con il presidio delle forze dell’ordine. A comunicarlo ufficialmente è il Comune di Limone, con una nota, nella giornata di oggi (sabato 17 ottobre).

"Il passaggio è riservato ai residenti per motivi di lavoro e urgenze, per necessità di manutenzione degli impianti sciistici della Lift spa, per l'acquisto delle provvigioni delle famiglie limonesi (cercando di limitare il più possibile il numero di mezzi e persone in circolazione). Resta vietato il libero transito in ingresso per i proprietari di seconde case e per l’attività dei cantieri ordinari" si legge nella nota dell'ente.

Per accedere con l'auto è possibile fare richiesta compilando un modulo scaricabile sul sito del Comune indicando i propri dati, i motivi urgenti per cui si intende accedere e la data prevista e inviandolo a poliziamunicipale@comune.limonepiemonte.it. Ogni richiesta verrà poi valutata singolarmente prima di essere avallata.

I proprietari di seconde case che volessero verificare eventuali danni alle abitazioni dovranno preventivamente verificare l'agibilità dell'edificio tramite l'ufficio tecnico comunale o contattando l'amministratore di condominio.