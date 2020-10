Roberto Colombero eletto presidente dell’Uncem Piemonte

Roberto Colombero , 44 anni, medico veterinario, contitolare insieme ai famigliari di un’azienda agrituristica a Canosio, già sindaco del paese ed ex presidente dell’Unione Montana Valle Maira, è il nuovo presidente regionale dell’Uncem (Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani).

Subentra nell’incarico a Lido Riba, ex assessore regionale alla Montagna che ha guidato l’associazione dal 2005 ad oggi.

Colombero è stato eletto all’unanimità questa mattina a Torino durante l’assemblea svoltasi in un hotel di corso Vittorio. Questo il suo commento a caldo: “Dobbiamo creare le condizioni per un progetto che metta al centro del futuro la giustizia sociale e ambientale. Occorre perseguire questi obiettivi modificando gli equilibri di potere e i dispositivi che producono le disuguaglianze. Per farlo va orientato il cambiamento tecnologico digitale, producendo un salto di qualità del “pubblico” (e delle sue amministrazioni) capace di generare fiducia”.