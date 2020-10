Acquistare libri online: vantaggi e sconti con il cashback Feltrinelli

Che siano di narrativa, scolastici o veri e propri manuali, i libri si vendono e tanto. I numeri parlano chiaro: l’editoria in Italia ha superato il miliardo di euro di fatturato annuale e il trend continua ad essere positivo. Nel nostro paese, stando agli ultimi dati a disposizione, ogni anno vengono vendute più di 22 milioni di copie.

Tantissimi italiani continuano ad acquistare nei negozi fisici, siano esse piccole librerie che grandi catene del settore, ma una fetta sempre più consistente (circa un quarto del totale) preferisce acquistare online i propri libri preferiti. I motivi sono tanti: la comodità di ricevere il libro a casa, certo, ma anche la maggior scelta e prezzi che spesso online sono più convenienti che in negozio.

Su internet i libri vengono venduti un po’ ovunque, sulle classiche piattaforme di e-commerce ma anche attraverso i canali di distribuzione tradizionali, come le librerie online. Tra i grandi nomi dell’editoria laFeltrinelli occupa un posto d’onore: presente dal 1955 con numerosi store fisici in tutta Italia, grazie allo shop online oggi è in grado di raggiungere ancora più clienti e di restare estremamente concorrenziale.

Con laFeltrinelli si risparmia sulla cultura

C’è un modo per risparmiare ancora di più sull’acquisto dei libri, ed è il cashback Feltrinelli sugli acquisti online. Questo sistema, che sta diventando sempre più popolare online, permette al cliente di ricevere un rimborso pari ad una percentuale di quanto speso. Anche laFeltrinelli aderisce a questa iniziativa che rende la cultura ancora più alla portata di tutti.

Il cashback su la feltrinelli ha al momento una percentuale del 4,86%, cifra che sale al 5,40% per gli utenti VIP, ed è valido su tutti gli acquisti. Questo significa che grazie al cashback, acquistando per esempio 50 euro in libri riceveremo un rimborso di circa 2,50 euro.

Attenzione, non si tratta di uno sconto al momento dell’acquisto, ma di soldi restituiti e che, raggiunta una certa cifra, possono essere trasferiti con un bonifico sul proprio conto. Sarà poi possibile utilizzarli come meglio si crede, magari per nuovi acquisti sul sito della Feltrinelli con cashback così da ottimizzare la spesa.

Comprare da laFeltrinelli usando il cashback

Sfruttare il cashback sul sito della Feltrinelli è semplice. Basta accedere al sito da un apposito link che dà alla piattaforma la possibilità di riconoscere l’utente: così facendo si avrà diritto al rimborso parziale di quanto speso.

Questo sistema è utilizzato da sempre più negozi online e non può non rendere felice scoprire che anche il mondo dell’editoria l’ha fatto suo. Il cashback all’estero è popolare già da tempo e la sua esplosione in Italia testimonia il grande interesse che i compratori nutrono nei suoi confronti, interesse che può diventare linfa vitale per un mercato delicato come quello dei libri.

Grazie a questo e altri sconti laFeltrinelli può essere concorrenziale continuare a far bene, aumentando la quantità e la qualità dell’offerta.