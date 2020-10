Dove acquistare i videogiochi più economici

Il mondo dei videogiochi è diventato sempre più un ambiente abituale non solo per i teenager, ma allo stesso tempo anche per over 30 e non solo. Sì, il mondo dei videogames sta continuando a spopolare ancor di più nell’epoca della pandemia del Coronavirus, con tante persone costrette a restare chiuse in casa per i vari lockdown decretati.

Il mondo dei videogiochi, la maggior parte dei quali si possono trovare su Battle.net ,mette a disposizione degli appassionati giochi sempre più modernizzati utilizzabili su X-Box, PC o Play Station, dei games molto interessanti e sempre più sviluppati grazie anche ad una tecnologia ormai arrivata sempre più all’avanguardia.

Quanti di voi si ricordano le prime console anni ‘90 targate Sega Master System oppure il famoso Mega Drive? In quell’epoca indimenticabile è stato anche il famoso Game Gear un video gioco tascabile (stile Game Boy) che lo si poteva portare anche per lunghe tratte visto che era anche tascabile. Durante gli anni e con l’arrivo del nuovo millennio, la tecnologia ha fatto in modo che anche i videogiochi diventassero sempre più reali. Giocare ora ad un virtuale di calcio come può essere FIFA 2021 o Football Manager 2020 ne è la prova: entri in un mondo virtuale e ti metti alla prova proprio come nelle vita reale: insomma una continua evoluzione tecnologica grazie ad una strategia quadrata e ben ponderata dalle varie case di produzione.

I videogiochi più economici

In questa sezione vogliamo indicare tutti quei videogiochi che si possono acquistare a basso presto e quindi molto economici per milioni di appassionati, pronti a tutto pur di averli.

Esistono tanti videogiochi a basso presto e quindi alla portata di tanti appassionati del games. Il primo che vogliamo indicarvi.

FIFA 2021 e PES 2021

Il primo videogioco che inseriamo nella consigliata “lista della spesa” è senza dubbio quello più cliccato nelle classiche ricerche su Google. Stiamo parlando ovviamente di FIFA 2021, che potrete trovare su Cdkeys alla cifra di 37,52€. Un vero affare visto la forza di un gioco nuovo e rinnovato e che vi farà risparmiare il -26% sul prezzo di partenza. Insomma, un’occasione d’oro per i tanti appassionati del format calcistico più reale e in vendita nel Pianeta.

Restando nel mondo calcistico ci salta all’occhio, sempre sullo stesso portale, anche il prezzo di PES 2021. Questo è uno dei giochi di calcio più venduti (proprio come il già citato FIFA) e in questo caso è acquistabile alla cifra incredibile di 12,42€, con il risparmio del -58% dal prezzo di partenza.

Call of Duty: Modern Warfare

Passando ad un gioco di azione possiamo inserire nella “lista della spesa” il game Call of Duty: Modern Warfare, gioco di combattimento e suspance che si può trovare al prezzo di 34,97€. Il risparmio dal prezzo iniziale? Su questo videogioco si risparmia il -49%.

Altri games economici

Vogliamo arricchire questa lista sui videogiochi più economici, con altri tre games tutti da seguire con molta attenzione. Il primo è il gioco per più piccoli chiamato Full Guys: Ultimate Knockout acquistabile al prezzo di soli 10,87€ con il risparmio del 36%. Consigliabili anche altre due games: si tratta del mitico Star Wars: Squadrons e di Mafia: Definitive Edition. Ma quanto possono essere acquistati questi due videogiochi? Sempre sul portale Cdkeys il primo è prendibile al prezzo di 24,24€ con il risparmio del -29%, il secondo a soli 19,94€ con il -41%di risparmio dal prezzo iniziale. Insomma, delle vere e proprie occasioni.

Questo portale regala a tutti gli appassionati l’occasione di acquistare a prezzo basso e molto economico, una serie di video giochi tra gli ultimi in uscita. Un’occasione da prendere al volo per trovarsi così catapultati nel mondo virtuale sportivo, d’azione e non solo.