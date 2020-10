Il saluto di Beppe Ghisolfi al convegno di Unione Cattolica e Confedes

Il Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi ha realizzato un video messaggio di saluto alla autorevole platea e agli organizzatori del Convegno nazionale del Partito Unione Cattolica in programma oggi a Roma all'hotel Le Capannelle dalle ore 13,30. La messa in onda del messaggio avrà luogo alle ore 18 in concomitanza con l'avvio della conferenza stampa di presentazione della ristampa dell'ebook "Cattolici Uniti per benedire un'Italia Nuova", nel quale il sesto capitolo è interamente dedicato all'educazione finanziaria con amplissimi riferimenti all'opera editoriale e libraria del Banchiere Ghisolfi, edita da Nino Aragno.