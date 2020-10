Che cosa si nasconde sotto il pavimento della Cattedrale di Alba? Lo si scopre giocando

Che cosa si nasconde sotto il pavimento della Cattedrale di Alba? Lo scoprirete giocando, domenica 25 ottobre!



Nei panni di “piccoli esploratori” seguendo gli indizi sulla mappa, i bambini potranno esplorare i sotterranei della Cattedrale di Alba e scoprire i tesori custoditi al Museo Diocesano: antiche strade, tracce lasciate dai romani e resti della città del passato medievale!



L’attività si svolgerà durante l’intero pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.45).



In piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo.

Il prezzo per adulti è di 3 euro; bambini partecipanti all’attività 5 euro.



Il Museo Diocesano e il percorso archeologico sono regolarmente aperti al pubblico per le visite libere dalle 14.30 alle ore 18.30. Il contributo d’ingresso è di 3,00 euro per gli adulti, dai 6 ai 16 anni 1,50 euro, gratuito under 6 anni e possessori Tessera Abbonamento Musei Torino Piemonte.



Al fine di poter rispettare le norme di distanziamento sociale in ottemperanza alla normativa per il COVID-19, l’accesso al museo è consentito fino a 10 persone per volta, pertanto è obbligatoria la prenotazione.

I visitatori dovranno essere muniti di mascherina propria e dovranno procedere all’igienizzazione delle mani con gel messo a disposizione dal Museo.