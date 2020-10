Dogliani, il Covid-19 non risparmia nemmeno la Cisrà: annullata l'edizione 2020

Questa sofferta decisione è stata presa per tutelare la popolazione doglianese, in considerazione dell’alta probabilità che la situazione dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 non rientri in tempi brevi e si vada verso nuove restrizioni nell’organizzazione degli eventi.

Spiega Gian Luca Demaria, Assessore alla promozione del territorio e alle manifestazioni del Comune di Dogliani: “Il senso di responsabilità ci induce a prendere questa sofferta decisione. Abbiamo provato a lavorare all’evento per dare un segnale di continuità e di volontà a resistere nonostante le difficoltà. Crediamo però sia importante tutelare in primis la salute dei cittadini e dei tanti volontari che ruotano intorno a questo evento. L’attuale situazione di emergenza nazionale e non solo, nonostante l’organizzazione fosse già avviata da mesi, ci impone una grande prudenza. Non ci resta che ringraziare tutti coloro che si sono interessati all’evento, con la promessa di riorganizzarla, non appena ci sarà data la possibilità, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e di tutela della salute”.