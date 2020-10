Busca ha ringraziato i volontari del periodo d'emergenza della pandemia: per loro una targa di merito

Le associazioni citate sono ANA, CARABINIERI SAI, CARITAS PARROCCHIALE, CRI, LIONS CLUB BUSCA E VALLI, PROTEZIONE CIVILE BUSCA, VIGILI DEL FUOCO BUSCA. Un gesto simbolico rivolto a tutti coloro che in quei terribili giorni hanno svolto un ruolo fondamentale per la tenuta della comunità, lavorando in vari modi e settori.

Nel corso del Coc, il Sindaco ha reso noti i dati di Busca aggiornati alla mattinata: dall’inizio della seconda ondata, cioè da fine agosto, in città sono risultate positive 27 persone, delle quali 4 guarite, 2 attualmente ricoverate in ospedale, di cui una residente della Rsa, 6 isolati in Rsa e i restanti, dei quali 4 con meno di 29 anni, isolati in casa senza sintomi.